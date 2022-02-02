Son dakika: Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı! Bakan Koca 5 maddeye dikkat çekti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca kritik toplantının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, " İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son 2 haftada 20 binin altına inmiş durumdadır.Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir’de vaka sayıları son iki haftada 3’te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:







