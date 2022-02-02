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  4. Son dakika: Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı! Bakan Koca 5 maddeye dikkat çekti

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı! Bakan Koca 5 maddeye dikkat çekti

02.02.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı Şehir Hastanelerimize başlamıştır." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ayrıca, "65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecek." ifadelerini kullandı. İşte kritik toplantıyla ilgili bütün detaylar...

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı! Bakan Koca 5 maddeye dikkat çekti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca kritik toplantının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, " İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son 2 haftada 20 binin altına inmiş durumdadır.Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir’de vaka sayıları son iki haftada 3’te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu
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