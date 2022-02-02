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Son Dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

02.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 110 bin 682 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." dedi.

Son Dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 2 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 86 bin 671 oldu.

"BUGÜNKÜ ANLAMI AYNI DEĞİL"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." ifadelerini kullandı.

2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Şubat) koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 102 bin 601 olarak açıklanmıştı.

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