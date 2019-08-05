Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'dan son dakika orman yangını haberi geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bursa’da tüm ekipler alarma geçti. 6 ayrı noktada çıktığı belirlenen orman yangınına 5 söndürme helikopteri ve 12 arazöz müdahale ediyor.

SABOTAJ İDDİASI

Bursa ve çevre ilçelerden "sabotaj" olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili destek istendi.

AFAD'DAN ÇAĞRI!

AFAD, tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak destek istedi.

Yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

(AA-İHA)



