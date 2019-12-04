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Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ordu Altınordu Ceren Özdemir

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunu yapan her kimse idam edilmesini istiyorum. gencecik bir kızı geleceğinden hayatından ailesinden kopardı...
Bu bayanları oldurenleri hapislerde beslemiyecek devlet ya zehirli iğne ile yada halkın gözünün önünde idam edilmelidir hak ediyorlar kadınları öldürenler vahsiler
lanet olsun sana emi
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