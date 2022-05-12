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Son dakika: Cezaevinden tahliye edilmişti! DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yakalama kararı

12.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dün cezaevinden tahliye edilen DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cezaevinden tahliye edilmişti! DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi. DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde dün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkati çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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