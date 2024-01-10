CHP'de 'Mansur Yavaş' krizi! 'Adaylıktan çekilebilir' iddiası: 'CHP'nin yetkili makamlarına bildirdi'

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. AK Parti, geçtiğimiz pazar İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u açıklarken Ankara adayı için 15 Ocak işaret edilmişti. CHP de aday belirleme çalışmaları devam ederken tiyatrocu ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara'da Etimesgut'tan aday gösterileceği açıklandı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ KRİZİ İDDİASI

Erdal Beşikçioğlu kararı sonrasında CHP'de Ankara krizi yaşandığı iddia edildi. Mansur Yavaş'ın eski İYİ Partili Mesut Özarslan'ı Etimesgut için önerdiğini ancak, Beşikçioğlu'nun adaylığının konuşulması üzerine partiye tavır aldığını öne sürerek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerden adaylığını çekebileceğini ifade ettiğini aktardı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

"Hayır anlaşma sağlanmış değil. Kriz devam ediyor. Mesut Özarslan İYİ Parti'nin Ankara'daki kurucu il başkanı. Ardından partinin kurucular kurulu üyesi. Daha sonra da GİK üyesi.

Özarslan Mansur Bey'e çok yakın biri. Ankara'da başarılı hizmetler yaptığı da biliniyor. Özarslan, Ankara'da seçime mutlaka Mansur Yavaş ile girilmesinden yana ve ittifaktan yana olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bu görüş parti genel merkezi tarafından benimsenmediği için Özarslan da partisinden istifa etti. Dolayısıyla kendisi belediye başkan adayı olmak istedi.

Ankara'nın merkezde önemli ilçelerinden biri Etimesgut... Bu ilçeye adaylık için CHP'den 10 isim başvurmuştu. 10 isimin de Mesut Özarslan'ın aday yapılacağı ile ilgili duyumları vardı. Bu duyum sonucunda 10 aday kendi aralarında ortak bir karar alarak dışarından bir aday kabul edilmemesi ve içlerinden birisinin aday gösterilmesinin kabul edilebilir olduğunu belirttiler.

Bugün CHP MYK'sı toplandı, 15.30'da sona erdi. Adaylık işlerine karar verecek PM toplantısı başlayacaktı. Ancak ortaya ciddi bir kriz çıktı. Bu Mansur Yavaş tarafından aday gösterilen hem Özarslan'ın hem de Gölbaşı için Yakup Odabaşı'nın adaylığının kabul görmemesiydi.

Fotoğrafta sol taraftaki Yakup Odabaşı

Mesut Özarslan

Etimesgut'a oyuncu Erdal Beşikçioğlu önerildi. Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi Özarslan'ın devre dışı bırakılmasını Mansur Bey kabul etmedi. Yavaş iki isim üzerindeki isteklerinin kabul edilmemesi halinde adaylıktan çekilebileceğini CHP'nin yetkili makamlarına bildirdi."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Öte yandan T24'te yer alan bilgilere göre genel merkez yönetiminin Mansur Yavaş’ı ikna etmek için görüşme trafiği başlattığı öğrenildi. Özgür Özel’in de Mansur Yavaş’ı ikna ettikten sonra Beşikçioğlu kararını PM’ye getirebileceklerini ifade ettiği aktarıldı. Bu arada MYK toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Özel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya, “Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey’in hoşuna gitmişti, halen de daha hoşuna gideceğini düşünüyorum. Etimesgut’la ilgili belki başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” yanıtını verdi.





