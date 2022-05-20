SON DAKİKA | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Göreceksiniz torpili tamamen kaldıracağım

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'daki üye katılım töreninde konuştu. İktidara geldiklerinde Aile Destekleri Sigortası'nı getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, parlamentoda kadınların temsilini artıracaklarını belirtti. Gençlerin de bir çok sorunu olduğunu dile getiren CHP lideri "Gençler hiç meraklanmayın bu ülkenin geçmişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Göreceksiniz torpili tamamen kaldıracağım. Herkesin hakkını teslim edeceğim." diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"İlk kez bu kadar heyecanlı bu kadar toplulukla karşı karşıyayım. Burada olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Gençlerin heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava beraber yaşayalım davasıdır. Ayrışma değil kucaklaşma davasıdır. Herkesin işinin aşının olduğu bir davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. Bu davanın neferi olarak karşınızdayım.

"SORUMLUSU BİZİZ"

Bucak'tan aruz ettiğimiz oyu alamadık. Bunun sorumlusu biziz. Hata bizdedir. Biz gelmedik, Ankara'da oturduk güzel laflar ettik. Oy vermeyince de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen biriyim. Her yer de onurumla geçtim. Mal varlığımı açıkladım. Rüşvet yiyenlerin karşısında oldum. 27.5 yıllık bürokratik geçmişimi sorguladılar bir şey bulamadılar.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI'NI GETİRECEĞİZ"

Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Kadınlar ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur, Türkiye güçlü olur. Allah nasip eder iktidar olursa kadınların parlamentoda güçlü olmasının önünü açacağız.

Gençler hiç meraklanmayın bu ülkenin geçmişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Bu ülkeyi büyütecek olacak sizin azminiz ve kararınız olacak. Önünüzdeki bütün engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacak.

"TORPİLİ KALDIRACAĞIM"

Hedefimiz yolsulluğu ve yolsuzluğu tamamen bitirmek. Göreceksiniz torpili tamamen kaldıracağım. Herkesin hakkını teslim edeceğim. Siyaset yapmanın temel hedefi budur. Hakkı, hukuku sağlamaktır.

Bizim ailemiz güçlü, güzel ve sevgi dolu bir ailedir. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim."

