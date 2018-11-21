Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), 30 Kasım Cuma günü yapacağı toplantıda 300'e yakın belediye başkan adayının ismini daha açıklayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda bu defa 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek.

İsimlerin açıklandığı "üçüncü toplantı" olma niteliği taşıyan PM'de çok sayıda ilçe ile bazı büyükşehir ve il belediye başkan adayları da belirlenmiş olacak.

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir, 10 il belediye başkan adayı bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması"yla adayların belirlenmesi görüşü ağırlık kazanan CHP'de, parti örgütlerinden gelen görüşler ve anketler de adayların netleşmesinde etkili oluyor.

Türkiye'nin büyük kentlerindeki adaylarını aralık ayı bitmeden açıklamayı planlayan CHP, Ankara'da başta Mansur Yavaş olmak üzere bazı isimler üzerinde görüşmeler yürütüyor.

CHP, özel önem verdiği İstanbul'la ilgili çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak sürpriz bir adayla vatandaşların önüne çıkmayı amaçlıyor.