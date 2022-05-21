Son dakika: CHP'nin düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi İstanbul Maltepe'de başladı! Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor...

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay tarafından onanan cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Bursa’dan İstanbul’a alınan Milletin Sesi mitingini bugün Maltepe’de gerçekleştiriliyor.

Sahneye İstanbul milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve Canan Kaftancıoğlu davet edildi. CHP'li kurmaylar kalabalığı selamladı.

Kemal Kılıçdaroğlu sahneye eşiyle çıktı, ve halkı selamladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"5 yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. CHP olarak gençlerden fikri hür, vicdani hür bir nesil bekliyoruz. Nerede bir hata görürseniz, nerede bir yanlış görürseniz bizi eleştireceksiniz. Bu pencereyi açıyorum size.

Saray rejimlerinde gençlere uyuşturucu var, bahis var, kumar var. Ülkemiz ekonomik bir buhran içerisinde. Bu ekonomi adaletsiz yönetimin sonucudur. Enflasyon yüzde 150'lere dayanmış, onlar emeklilerin bayram ikramiyesine tek kuruş zammı çok görüyorlar.

TÜRKİYE DEĞİŞİME HAZIR

Yalanlardan hepimiz bıktık. Anlaşmalarda gizli maddeler var. Bunların tamamı yalan. Çok uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Her şeyden önemlisi değişime gençler hazır, kadınlar hazır. Hemen çalışmaya başlamak zorundayız. Ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Yolsuzluk yapanların kafalarına inmek zorundayız. Yetkiyi elimize aldığımız an hepsinin defterini dürmek zorundayız."

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Günün erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Miting için alana gelen vatandaşlar saat 14.00'ten itibaren alana alınmaya başladı. Alana denizden de yoğun katılım olduğu görüldü.

Mitinge Edip Akbayram, Selda Bağcan, Metin Akpınar gibi sanat dünyasından da birçok isim katıldı. Ünlü isimler daha önce sosyal medya hesaplarından da mitinge davet çağrısında bulunmuşlardı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DENİZ TAKSİYLE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki birçok ilden gelen belediye başkanları alana denizden katılım sağladı.

CHP VE TÜRK BAYRAĞI DIŞINDA BAYRAK AÇILMADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce yurttaşlara söz verilen mitingde, CHP ve Türk bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrak açılmadı. Mitingi yerli ve yabancı 350’yi aşkın basın mensubunun takip etti.

MİTİNGDE PROTOKOL KURALI UYGULANMADI

Mitingde protokol kuralı uygulanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip etti.

