Düzce depreminde bazı Android kullanıcılarına önceden uyarı geldi! Sosyal medya Android Deprem Uyarı Sistemi'ni konuşuyor: Android deprem uyarı sistemi nedir, Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Deprem, İstanbul, Ankara, İzmit ve Sakarya'da da yakından hissedilirken, sosyal medya kullanıcıları deprem sonrası yaşadıkları korkuyu kullandıkları sosyal medya mecralarında paylaşmaya başladı. Kullanıcılar aynı zamanda Android Deprem Uyarı Sistemi'ni de konuşmaya başladı. Yapılan paylaşımlara göre, daha önce ülkemizde yaşanan bazı depremlerde de devreye giren bu sistem Düzce Depremi'nde de devreye girdi. Bu paylaşımlardan sonra "Android deprem uyarı sistemi nedir, Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?" gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı. Android deprem uyarı sistemini açma yöntemini anlatacağız ancak önce kullanıcıların paylaştığı gönderilere bakalım.

KULLANICILAR PAYLAŞTI: DEPREM ÖNCESİ BİLDİRİM ALDIK!

Sosyal medya kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre, Android Deprem Uyarı Sistemi, depremden birkaç saniye önce bazı Android kullanıcılarına bildirim gönderdi. Bir kullanıcı, gönderilen bildirimin ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Başka kullanıcılar ise gerçekleşen depremle ilgili bildirim aldıklarını böyle dile getirdi.

Yine de gerekli ayarlamaları yapmalarına rağmen bildirim almadığını söyleyen kullanıcılar da var.

PEKİ NEDİR BU ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ?

Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? İŞTE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ'Nİ AÇMA YÖNTEMİ

Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanıma açmak için;