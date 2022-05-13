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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava

13.05.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık dava açıldığını belirtti. Aydın, davanın gerekçesi için, "Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı ithamlarda bulunması" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 500 bin liralık tazminat davası açtı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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