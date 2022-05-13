Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık dava açıldığını belirtti. Aydın, davanın gerekçesi için, "Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı ithamlarda bulunması" ifadelerini kullandı.
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