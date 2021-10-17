Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vesayet çağrısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında Angola ve Togo ziyareti öncesi basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ziyaretimde bakanlar ve vekillerin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri de eşlik ediyor. Angola ve Togo'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretler olması hasebiyle bu ziyaretler önem taşıyor. Bu ziyaret ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.

Son dönemde Togo ile bakan düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler ikili ilişkilerimizde yeni bir ivme kazanmamıza neden oldu. Togo Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim. Nijerya geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmi ile sahra altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'DAN BÜROKRATLARA ÇAĞRI

CHP zihniyetinin vesayet zihniyet olduğunun açık itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısıdır.



