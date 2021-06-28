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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 6A uydusunu ürettik

28.06.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat 6A uydusunun üretildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Test aşamasındaki bu uydumuzu önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 6A uydusunu ürettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. 5B uydusunun da testlerinin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "TÜBİTAK, Tüksat, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurumun katkısıyla Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasındaki bu uydumuzu önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Uydumuzu ocak ayında fırlatmıştık. Artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak tasarlanan Türksat 5A ile yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Bakanlığımızı, kurumlarımızı, herkesi tebrik ediyorum. Uydumuz geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmete sahip Türksat 5A kendi alanında çok önemli bir projedir. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Tasarımı başarı ile tamamlanan uydumuzun testleri sürüyor. Bu uydumuzu yine Falcon 9 ile uzaya göndermeyi amaçlıyoruz. Türksat 5B'nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir.

"TÜRKİYE HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN 10 ÜLKE ARASINA GİRECEK"

Yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu sürecini başlatmıştık. TÜBİTAK, Tüksat, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurumun katkısıyla Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasındaki bu uydumuzu önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir.

Yeni çağın en önemli özelliği soyut üretim üzerine kurulu olmasıdır. İnsan artık kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında bu dijital üretim ve yönetim süreci, yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır.

Bugün yüz milyonlarca insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor. Üstelik bu son değişim birkaç nesil gibi çok kısa bir zaman aralığında yaşandı. Kendi kuşağımızın çocukluğunu düşünüyoruz sonra bir de yeni nesillere bakıyoruz. 3 nesil arasındaki fark, bizden önceki onlarca nesille olan farkla mukayese edilemeyecek kadar fazladır. Kamu hizmetlerinin tamamına yakınının e-Devlet içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz.

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