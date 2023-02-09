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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı

09.02.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından beri Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu 10 ilden biri olan Osmaniye'de açıklamalar yaptı. Vefat edenlerin sayısının 16 bin 170'e ulaştığını duyuran Erdoğan, "Yaralılarımızın sayısı 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Gaziantep'in ardından Osmaniye'de bulunan Erdoğan depremle ilgili son duruma dair açıklamalar yaptı. Depremin verdiği hasarla ilgili son durumu duyuran Erdoğan, "İnşallah 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Geçiş sürecinde depremzedelere destek veriyoruz" mesajını verdi.

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ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI! CAN KAYBI 16 BİN 170'E YÜKSELDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Osmaniye'miz de depremin vurduğu şehirlerden biri. Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444.

  • İster istemez bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Afet bölgesi ilanından şu anda parlamentomuzda olağanüstü hal kararına kadar tüm adımları attık. Öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

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  • İnşallah 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Geçiş sürecinde depremzedelere destek veriyoruz.

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  • Talep edenlere, kabul edenlere Antalya'da, Alanya'daki otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları buralara sefer düzenleyecektir.

  • Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir.

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GAZİANTEP'TE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

Erdoğan, Osmaniye'den önce ise Gaziantep'te, çadır kenti ziyaret etti. Depremzede çocuklarla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara "Karneler nasıl?" diye sordu. Çocukların "Çok iyi" demesi üzerine Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."

Çadır kentteki taziye çadırına geçen Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duaya eşlik etti.

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