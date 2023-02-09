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  4. SON DAKİKA | Türkiye'yi yasa boğan depremde ölü sayısı giderek artıyor! Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış devam ediyor... Erdoğan'dan OHAL ve 'yağma' vurgusu

SON DAKİKA | Türkiye'yi yasa boğan depremde ölü sayısı giderek artıyor! Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış devam ediyor... Erdoğan'dan OHAL ve 'yağma' vurgusu

09.02.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da büyük yıkımlara neden olan depremin ardından ölü sayısı giderek artıyor. OHAL bölgesinden yeni gelen son dakika bilgisine göre deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeden son rakamları açıkladı. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, depremde hayatını kaybedenlere ağlıyor... Bilindiği gibi depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Almanya kadar bir alanın deprem bölgesi haline geldiğini duyurmuştu. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. TSK personeli de sahada çalışmalarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

SON DAKİKA | CAN KAYBI SAYISI 14 BİN 14'E YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Yaralı sayımız 63 bin 794. Depremin etkilediği şehirlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Son tespitlere göre yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

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Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz konutlarımızı bir yıl içinde inşa etmek. Geçiş sürecinde vatandaşlarımıza 10'ar bin lira yardım yapacağız. Bir taraftan konteyner çalışmalarımız sürüyor.

"OHAL BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Süreci siyasi istismara dönüştürmek isteyenler var bunlara benin vatandaşım prim vermeyecektir. OHAL ile ilgili Meclis'te ilanı yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben adımı attım Resmi Gazete'de yayımlandı bugün Meclis'te yapılacak oylamayla birlikte OHAL yürürlüğe girecek.

"SÜRECİ İSTİSMAR EDENLERE OHAL İLE MÜDAHALE EDİLECEK"

"Devlet; OHAL yürürlüğe girdiğinde tefecilere, süreci istismar edenlere, yağmalama yapanlara müdahale edecektir!

AVM'lere yağmalama çalışmaları oluyor, yağmalama durumlarına karşı devlet, OHAL ile müdahale edecektir."

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