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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor...'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor...'

18.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, seçim sonrası depremzedelerle ilgili yapılan yorumlara da değindi. Erdoğan, "Yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor...'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimlere ve depremzedelere ilişkin bir paylaşım geldi.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile… Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan

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