Son dakika | 'Diğer adaylara oy verenlerin de gönüllerini kazanacağız' dedi, Millet İttifakı'na yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere seslendi: Hemen başvursunlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan il ve belediye başkanları toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünde 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına ve 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi. "CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar" açıklamasında bulunan Erdoğan, konuşmasında "Seçimi açık ara geride tamamladıkları halde suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını sürdüreceklerdir. Biz sağlam durmazsak karşı tarafın bu faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verdi.

"MESELEYİ BİTİRENE KADAR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak dünyaya demokrasi dersi verdik. Seçim koordinasyon merkezlerimiz Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkılarıyla çalışmalarını ara vermeden yürütecek. Sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YÖNTEMLERİNİ SİYASETTE DE UYGULAMAYA BAŞLADILAR"

"Seçimi açık ara geride tamamladıkları halde suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını sürdüreceklerdir. Biz sağlam durmazsak karşı tarafın bu faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor.

"Seçimin şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından 3 şehit, 5 şehit, bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz kendi ilinizde kati zaferi ilan edeceğimiz güne dek gece gündüz çalışacak, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceksiniz. İnşallah 28 Mayıs'ta da güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum.

"14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ana aktörleri olduğu gibi diğer ittifaklarla birlikte oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimleri başarıyla tamamladık. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranıyla Meclis'te çoğunluğu elde etti. Karşımızdaki ittifak yüzde 35'te, onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5'ta kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50+1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.

"İKİNCİ TURDA BİR TANE BİLE FİRE OLMAMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla, katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdık. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49,5'ta kaldık. İnşallah 2. turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İkinci turda bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.

"Kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin desteğini alacağız. 2. turda da sözümüzü doğrudan milletimize söyleyeceğiz.

DEPREMZEDELERE SESLENDİ: HEMEN VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARA BAŞVURSUNLAR

"Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde TV ekranlarında sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu izledik. Kendilerine destek vermeyen herkese yönelik insanlıkla ilgili olmayan saldırılarını herkes görüyor. CHP'li belediyeler ve STK'lar deprem bölgesinde gönderdikleri yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyor.

"CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar.

"TEK YAPTIKLARI MASA YUMRUKLAMAKTAN İBARET"

"Biz sosyal medya mecralarını bataklık olarak gördük çoğu zaman. Son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş. Kimse merak etmesin, milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimiz.

"Milet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar her zamanki gibi ülkemizin gündemiyle ilgili değil. Tamamen başka havadalar. Tek yaptıkları kendi sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibaret.

"ÜLKEDE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİK, MUHALEFETİ DEĞİŞTİREMEDİK"

"Seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. Genel başkanları Meclis dışında kalan bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz.

"CHP, ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine, tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanından ve CHP Genel Merkezinden sormak o partinin seçmenine düşer, bizi ilgilendirmez. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

"SEÇİMİN 2. TURA KALMASINI FIRSAT GÖRÜYORUZ"

"Seçim dönemleri gerginliklerin yaşanabildiği dönemdir. Bu seçim öncesi pek çok provokasyon, tuzak hazırlığı yapıldığın biliyoruz. Bu sinsi niyetlerin hiçbiri de neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik.

"Bugün hariç 2. tura 10 gün kaldı. 2. tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Bu süreçte TBMM'nin açılışı ve Kabine'nin teşekkülü gibi zaman sınırı olan konularda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Milletimizin 14 Mayıs'ta yüzde 49,5'ta kalan destekle seçimi 2. tura bırakmasını, bu oranı daha da yukarı çıkarmak için fırsat görüyoruz.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILDI

"Tüm dünyaya müjde vermek istiyorum. Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, BM'nin kolaylaştırıcı tutumları sayesinde çeşitli defalarca uzatılmıştı. Karadeniz tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Hayati öneme sahip bu karar taraflara hayırlı olsun.

"Rus dostlarımız, 2 limandaki Türk gemilerinin çıkışına engel olmayacaklarını da bildirdiler. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanacağı günleri göreceğimizi de ümit ediyoruz. Putin'e samimi desteği için şükranlarımı sunuyorum. Zelenskiy'e de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum.