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SON DAKİKA | Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman... Ölü ve yaralı sayısında son durum

08.02.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkımlara neden oldu. Depremlerin üzerinden 48 saatten fazla bir süre geçerken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Türkiye, bölgeye yardım edebilmek için seferber olurken ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'teki kurtarma çalışmalarında son durum...

SON DAKİKA | Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman... Ölü ve yaralı sayısında son durum

Son dakika: Türkiye 6 Şubat günü kabusu yaşadı. Kahramanmaraş, merkez üsleri pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'i de etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Deprem haberiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları süratle başlatılırken, Türkiye bölgeye yardım gönderebilmek için seferber oldu. Deprem faciasının ardından 48 saatten fazla bir zaman geçerken, enkaz bölgesinde umutlu bekleyiş sürüyor. İşte Kahramanmaraş'taki depremler sonrası 3. günde dakika dakika yaşananlar...

DEPREM SONRASI KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE DİĞER İLLERDEKİ SON DURUM

00.10

CAN KAYBI 5 BİN 894'E YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

23.30

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gidecek.

22.36

BAKAN ÖZER: EĞİTİM VE ÖĞRETİME 2 HAFTA ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "10 ilin tamamında eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

19.25

DEPREMİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait Diyarbakır’daki güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya çıkardı. Kayapınar ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 55 saniye süren depremin başlamasıyla beraber ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların ve yandaki binanın sallanması yaşanan afeti gözler önüne serdi.

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19.10

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken, yardımsever vatandaşları suistimal etmek isteyen internet sitelerinin de kapatılması sağlandı.

18.20

THY: DEPREM BÖLGESİ DÖNÜŞ SEFERLERİ ÜCRETSİZ OLARAK KULLANIMA AÇILDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır" dedi. Buna göre Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlar 13 Şubat'a dek tek yön ücretsiz olarak kullanıma açıldı.


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