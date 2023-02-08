SON DAKİKA | Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman... Ölü ve yaralı sayısında son durum

Son dakika: Türkiye 6 Şubat günü kabusu yaşadı. Kahramanmaraş, merkez üsleri pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'i de etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Deprem haberiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları süratle başlatılırken, Türkiye bölgeye yardım gönderebilmek için seferber oldu. Deprem faciasının ardından 48 saatten fazla bir zaman geçerken, enkaz bölgesinde umutlu bekleyiş sürüyor. İşte Kahramanmaraş'taki depremler sonrası 3. günde dakika dakika yaşananlar... DEPREM SONRASI KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE DİĞER İLLERDEKİ SON DURUM

00.10 CAN KAYBI 5 BİN 894'E YÜKSELDİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

23.30 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gidecek.

22.36 BAKAN ÖZER: EĞİTİM VE ÖĞRETİME 2 HAFTA ARA VERİLDİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "10 ilin tamamında eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

19.25 DEPREMİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE... Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait Diyarbakır’daki güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya çıkardı. Kayapınar ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 55 saniye süren depremin başlamasıyla beraber ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların ve yandaki binanın sallanması yaşanan afeti gözler önüne serdi.