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SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması: 'Bu da geçecektir, Allah bizimledir'

07.02.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Hangi yokuşu gördük de düzlüğüne ulaşamadık. Hangi geceyi gördük de sabahına uyanamadık. Bu da geçecektir, nihayet Allah bizimledir. Bu çilemiz de bitecektir. Nitekim Türk milleti tek yürektir" dedi.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması: 'Bu da geçecektir, Allah bizimledir'

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Bu da geçecektir, nihayet Allah bizimledir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı.

"GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"

İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür.

Zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır. MHP arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında olacaktır. Sükunet, metanet ve cesaretimizi kaybetmemeliyiz.

"ALLAH BİZİMLEDİR"

Normal zamanlardaki gibi mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda değiliz. Provokasyon peşinde koşan vandallara, çıkarcılara, utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız.

Bu da geçecektir. Allah bizimledir. Bu çilemizde bitecektir. Çankırı'da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı deprem nedeniyle başka bir tarihe erteledik."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Devlet Bahçeli

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