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Son Dakika: İstanbul'da yangın faciası: 4 çocuk yanarak öldü, anne bir çocuğunu son anda kurtardı

14.12.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 4 kartlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bir anne ve 5 çocuğunun bulunduğu daireden yükselen dumanlar, bir anda tüm evi sararken anne bir çocuğunu alarak dışarı çıkmayı başardı. Alevlerin arasında kalan 4 çocuk ise hayatını kaybetti.

Son Dakika: İstanbul'da yangın faciası: 4 çocuk yanarak öldü, anne bir çocuğunu son anda kurtardı

İstanbul'daki yangında kahreden haber geldi. Esenyurt'ta bir anne ile 5 çocuğunun yaşadığı dairede çıkan yangında, 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt'ta Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

SEBEBİ EKLEKTRİK SOBASI MI?

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu. Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı.

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ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI

Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi.

4 ÇOCUK YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede söndürülen yangında içerde mahsur kalan 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne ve bir çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

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BABA CEZAEVİNDEYMİŞ

Yanarak hayatını kaybeden 4 çocuğun babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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yangın Esenyurt
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