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Son dakika: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti! Jacques Chirac kimdir?

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac, 1995-2007 yılları arasında Fransa'yı yönetmişti.

Son dakika: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti! Jacques Chirac kimdir?

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac, 1995-2007 yılları arasında Fransa'yı yönetmişti.

JACQUES CHIRAC KİMDİR?

Paris'te 1932'de doğan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1995'de François Mitterand'ın görev süresinin dolmasının ardından bu göreve getirildi. Muhafazakar politikacı Chirac, 1974-1976 ve 1986-1988 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmasının yanı sıra 1977-1995 yılları arasında da Paris Belediye Başkanlığı yaptı.

Sert dış politika ve güçlü ulusal hükümet fikrini savunan Chirac, bu düşünceleriyle Fransa eski Devlet Başkanı Charles de Gaulle'un görüşlerine yakın görünüyordu. Chirac bu yüzden sıkı bir "de Gaulcü" olarak tanımlanıyordu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sonsuza dek yaşayacak değildi. Allah rahmet eylesin desem yanlış mı olur bilmiyorum ama neyse ışıklar içinde yatsın.
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