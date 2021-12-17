Son Dakika! Fuat Oktay: Asgari ücrette son yılların en büyük artışını yaptık, Kılıçdaroğlu'nun sevinmediği anlaşılıyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık." dedi.

"SEVİNMEDİĞİ ANLAŞILIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak ise Oktay, "Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizi de, memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi. ifadelerini kullandı. (DHA)

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