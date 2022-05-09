SON DAKİKA | Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı! Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı

Son dakika: Sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyette ifadesi alınan Kuytum, geniş güvenlik önlemlerinde adliyeye getirilirken, mahkeme Kuytul hakkında tutuklama kararı verdi.

KORAY SARISAÇLI'NIN KARÇIRILMASI DAVASI

İş adamı Koray Sarısaçlı’nın geçen yıl 8 Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alınmıştı.

KUYTUL İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

