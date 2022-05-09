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  4. SON DAKİKA | Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı! Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı

SON DAKİKA | Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı! Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı

09.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş adamı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili açılan dava nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Kuytul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye önünde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

SON DAKİKA | Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı! Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı

Son dakika: Sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyette ifadesi alınan Kuytum, geniş güvenlik önlemlerinde adliyeye getirilirken, mahkeme Kuytul hakkında tutuklama kararı verdi.

KORAY SARISAÇLI'NIN KARÇIRILMASI DAVASI

İş adamı Koray Sarısaçlı’nın geçen yıl 8 Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alınmıştı.

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KUYTUL İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındıFurkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

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