Son dakika: Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar! Paylaşımı yürek yaktı

Son dakika haberi: Türkiye, dün Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen kazalarla gözyaşlarına boğuldu. Mardin'deki kazada 20 kişi hayatını kaybederken, Gaziantep'te aralarında sağlık personeli, itfaiye personeli ve gazetecilerin olduğu 15 kişi vefat etti. Gaziantep Nizip'teki kahreden olay yolcu otobüsünün, başka bir kazaya yardım için yol kenarında duran itfaiye ve ambulansa kayarak çarpmasıyla meydana geldi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada " Kazalarda toplamda 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Nizip ve Gaziantep’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır." denildi. Öte yandan kazaya sebep olan otobüs şoförü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'TE YOLCU OTOBÜSÜ AMBULANS İTFAİYE ARACI VE CANLI YAYIN ARACI KARIŞTI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'te meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20.08.2022 tarihinde Gaziantep- Nizip Otoban yolunda, Nizip'e 10 km kala bir binek aracın uçuruma yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Trafik kazasına müdahalede bulunan itfaiye, 112 ambulans ve polis araçları ile olay anında orada bulunan İhlas Haber Ajansı haber ekibine ait aracın emniyet şeridinde bekledikleri esnada kaza yerine 400 metre mesafeden zikzaklar çizerek 150 metre kala devrilen yolcu otobüsünün kayarak araçlara çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana gelmiştir. Kazalarda toplamda 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Nizip ve Gaziantep'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Olaya 15 adet ambulans, 1 UMKE timi ve 48 personel müdahalede bulunmuştur. Saat 19.15 itibariyle yaralanan vatandaşlarımızdan 6'sının durumu ciddiyetini korurken 12 vatandaşımızın tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma sürmektedir. "

HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.

Umut Yakup Tanrıöver

Muhammed Abdulkadir Esen

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaza ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi: "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir."

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. " dedi.

Gül açıklamalarını," İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde 3 itfaiye görevlisi, 3 tanesi sağlık görevlisi, 2 de gazeteci arkadaşımız var. Şu anda müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde sürdürdü.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu.

Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.

VALİ GÜL'DEN YARALILARA ZİYARET

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Davut Gül ve beraberindekiler, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazaya neden olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, Nizip Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Memiş'in sorgulanmasına başlandı. Jandarma ekipleri ayrıca kazada yaralanan ve tedavisi süren genel sağlık durumu iyi olan yaralıların da bilgisine başvurdu. Yaralı yolcuların otobüs şoförünün 3 şeridi boş olan otoyolda, bir anda kontrolü kaybederek emniyet şeridinde ekiplerin bulunduğu alana devrilerek sürüklendiğini söyledikleri öğrenildi.

ÖLENLERDEN 14'ÜNÜN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren 15 kişiden 14'ünün kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personelleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu ve Melik Kaya olduğu bildirildi.

