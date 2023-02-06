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  4. SON DAKİKA: Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki korkutan deprem sonrası uzman isim canlı yayında duyurdu! '1999 İzmit depremine benzer maalesef yıkımlar olacak'

SON DAKİKA: Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki korkutan deprem sonrası uzman isim canlı yayında duyurdu! '1999 İzmit depremine benzer maalesef yıkımlar olacak'

06.02.2023 05:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sonrası sarsıntının şiddeti de ortaya çıktı! AFAD'a göre depremin merkez üssü Kahramanmaraş depremin derinliği de 7 km! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre ise depremin merkez üssü Gaziantep, şiddeti de 7.5! Uzman isim depremle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı!

SON DAKİKA: Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki korkutan deprem sonrası uzman isim canlı yayında duyurdu! '1999 İzmit depremine benzer maalesef yıkımlar olacak'

Depremle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor! Kahramanmaraş ve Gaziantep'te etkisini gösteren deprem sonrası Prof. Dr. Şerif Barış, Habertürk TV'ye konuştu. Barış, 'Maalesef çok büyük bir deprem, 1999'daki Kocaeli depremine benzer bir deprem. Yıkımlar yapacağı kesin. Özellikle kırsal alandaki evlere girmemekte fayda var' dedi.

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UZMAN İSİM CANLI YAYINDA DUYURDU: 'MAALESEF YIKIMLAR OLACAK'

Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar var! Prof. Dr. Şerif Barış: 1999 Kocaeli depremi gibi, 7.4 şiddetli bir deprem! Yıkımlar olacak keşke böyle bir depremle uyanıp böyle bir görüşme yapmasaydık. Yıkımlar yapacağı kesin umarım ölüm ve yaralı sayısı olacak. O bölgedeki yapılara çok büyük zarar verecek güçte bir deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!


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