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Son dakika: Gerilimi tırmandıracak bir gelişme daha "Rusya sınıra doğru hareket ediyor"

16.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. ABD'den yapılan son açıklamayla gerginlik daha da artabilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmediğini, aksine kritik unsurları sınıra doğru hareket ettirdiğini söyledi. Rusya ise henüz bu iddialara yanıt vermedi.

Son dakika: Gerilimi tırmandıracak bir gelişme daha "Rusya sınıra doğru hareket ediyor"

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna sınırına doğru ilerlediği haberi dünyada ses getirdi. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Blinken'nden geldi. Bir televizyon programına katılan Blinken, Rusya’nın, Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan bazı güçlerini çektiğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRMEDİK"

Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var. Bir de Rusya'nın yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde olarak kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik.” dedi.

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"KUVVETLER SINIRA DOĞRU HAREKET EDİYOR"

Rusya’nın çektiği küçük unsurları da anlamlı bir çekilme olarak nitelendirmediklerini kaydeden Blinken, “Burada sadece bu kuvvetlerin sınıra yakın bölgelerde kaldığını görmüyoruz aynı zamanda kritik birliklerin sınırdan uzağa değil, sınıra doğru hareket ettiğini görmeye devam ediyoruz. Yani görmemiz gereken tam tersi. Bu kuvvetlerin uzaklaştığını görmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Blinken, bir başka televizyon programında ise “olası bir saldırının öncüsü olabilecek güçlerin halen sınıra yakın bölgelerde kalmaya devam ettiğini gördüklerini” belirtti.

DİPLOMASİ VURGUSU YİNELENDİ

Rusya’nın birliklerini çekmesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Blinken, Moskova ile diplomasiye hazır olduklarını ancak olası bir saldırıda Rusya'ya karşı atacakları adımların da hazır olduğunu vurguladı.

Blinken, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararına da tepki gösterdi.

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YAZILI AÇIKLAMADA GÖZDAĞI

Yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Kremlin'in bu kararı onaylaması, Rus hükümetinin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısımlarının siyasi, sosyal ve ekonomik olarak Ukrayna’ya yeniden entegrasyonunu öngören Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini toptan reddetmesi anlamına gelecektir.” ifadelerine yer verdi.

Blinken, bu kararın yürürlüğe girmesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalayacağını söyledi.
Bu kararın uluslararası hukukun ağır bir ihlali olacağına dikkat çeken Blinken, bunun aynı zamanda Rusya'nın krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomasiye devam etme taahhüdünün de altını boşaltacağını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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