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  4. SON DAKİKA | Gökhan Zan resmen aday! TİP Hatay kararını duyurdu, gözler CHP ve Lütfü Savaş'a çevrildi... Oy hesapları değişti, canlı yayında oran verdi

SON DAKİKA | Gökhan Zan resmen aday! TİP Hatay kararını duyurdu, gözler CHP ve Lütfü Savaş'a çevrildi... Oy hesapları değişti, canlı yayında oran verdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2024 07:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Söz konusu kararı Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmen açıkladı. Gökhan Zan'ın adaylığı bir anda gündem yarattı. TİP'in yaptığı resmi açıklama sonrası gözler de bir yandan da CHP'ye çevrildi. Zan'ın adaylığı sonrası Lütfü Savaş isminin geri çekilip çekilmeyeceği konuşulurken, hesaplar da yeniden yapılmaya başladı. Peki Gökhan Zan Hatay'da ne kadar oy alır? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | Gökhan Zan resmen aday! TİP Hatay kararını duyurdu, gözler CHP ve Lütfü Savaş'a çevrildi... Oy hesapları değişti, canlı yayında oran verdi

Son dakika: Gökhan Zan ismi bir anda siyaset kulislerini hareketlendirdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Söz konusu karar bir anda gündem yarattı.

TİP RESMEN DUYURDU: HATAY ADAYIMIZ GÖKHAN ZAN!

Zan'ın adaylığının bugün resmi olarak açıklanmasının ardından gözler bir yandan da CHP'ye çevrildi.

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CHP'DE KRİTİK TOPLANTI

Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren ve bir takım tepkilerle karşılaşan CHP yönetimi de bugün bir araya geliyor. Parti Meclisi'nin yapacağı kritik toplantıda Savaş'ın adaylığının masaya yatırılacağı ve geri çekilebileceği de iddia ediliyor.

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HATAY'DA DENGELER DEĞİŞTİ

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen ve 27 Aralık 2023'te istifa eden Gökhan Zan'ın TİP'ten aday olması Hatay seçim sonuçları için dengeleri de bir anda değiştirdi.

Kamuoyu "Gökhan Zan Hatay'da seçimi kazanabilir mi? Gökhan Zan ne kadar oy alır?" sorularına yanıt aramaya başlarken, alacağı oy oranıyla ilgili yapılan tahmin dikkat çekti.

"CİDDİ BİR OY ALACAĞI ÇOK AÇIK"

Sözcü TV yayınına katılan Araştırmacı-Sosyolog Semih Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gökhan Zan'ın seçimi kazanma şansı yok. Ancak ciddi bir oy olacağı çok açık. DEM Parti'nin de ne yapacağı orada çok önemli. Bu denklemde kazanan AK Parti adayı olur.

Tabi siyaset hep masa başı mühendisliğiyle sonuçlanmıyor. Ancak burada görülen şu. CHP'lin Lütfü Savaş ismi başlangıç itibariyle yanlış olmuş ve sonrasında da bir türlü toparlanamıyor. Eminim Parti Meclisi'nde de tartışmalar var.

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR HAMLE"

Ancak ben Parti Meclisi toplantısında Gökhan Zan çıkışının önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Gökhan Zan'ın da deperm sırasında yaptıklarıyla, verdiği mücadeleyle kamuoyundaki yerini biliyoruz hepimiz. Onun için TİP'in yaptığı bu hamle, satranç gibi düşünürsek çok önemli bir hamle."

GÖKHAN ZAN NE KADAR OY ALIR? ORAN VERDİ...

Oğul Tuna ise Zan'ın alacağı oyla ilgili oran verirken, "Gökhan Zan o bölgede sembol oldu. Köken uygun ve temiz geçmişi olan eski bir futbolcu. Toplumda tanınan da bir figür. Böyle figürler yüzde 3-4 oy potansiyeli olan TİP gibi bir partiden de olsa ciddi bir oy alabilirler. Bir anda 8-10 puan gibi" diye konuştu.

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"KESİN DİYEMEM TABİ AMA..."

Zan'ın adaylığının CHP'ye kaybettireceğinin altını çizen Tuna, şu ifadeleri kullandı;

"Bu da oradaki dengeleri bozup CHP'nin kaybetmesine neden olur. Yani bu adaylık CHP'nin kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Kesin diyememem tabi ama görünen durum bu.

Gökhan Zan zaten sosyal demokrat kökenli biri. CHP'den oy alır ve AK Parti'nin önü açılabilir. Kazanması çok zor tabi."

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