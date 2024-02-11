Ümit Özdağ ilk kez konuştu! Sinan Oğan sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.