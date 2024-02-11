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  4. Ümit Özdağ ilk kez konuştu! Sinan Oğan sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Ümit Özdağ ilk kez konuştu! Sinan Oğan sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2024 20:14 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'ndan aday olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti. Oğan'ın tutumuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna Özdağ'ın verdiği yanıt gündem oldu.

14 Mayıs seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan ATA İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı gösterme kararı almıştı.


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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ

14 Mayıs'taki seçimler sonrasında ATA İttifakı dağılmış, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

PROGRAMDA O SORUYA YANIT VERDİ

PROGRAMDA O SORUYA YANIT VERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimler sonrası "Sinan Oğan karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Katıldığı Youtube programında konuşan Özdağ, Oğan'ın ikinci turdaki kararıyla ilgili olarak "Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." dedi.

"ALMIŞTIR HERHALDE"

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

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Sinan Oğan Ümit Özdağ
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