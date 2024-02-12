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  4. Yerel seçim için parti ve adayların masasında bu harita var! 14 Mayıs'taki son seçimlerde hangi parti ne kadar oy aldı? 31 Mart öncesi il il derledik...

Yerel seçim için parti ve adayların masasında bu harita var! 14 Mayıs'taki son seçimlerde hangi parti ne kadar oy aldı? 31 Mart öncesi il il derledik...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2024 06:39 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçim için geri sayım devam ediyor. Partilerin belediye başkan adayları büyük oranda netleşirken, seçimlere 47 gün kala kritik hesaplamalar da başladı. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarını dikkate alarak çalışmalarını yürüten parti ve adaylar, il il son seçim sonuçlarını masaya yatırıyor. Peki 14 Mayıs'taki son seçimlerde hangi parti hangi ilde ne kadar oy aldı? Sizler için derledik...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken, partilerin belediye başkan adayları da büyük oranda netleşti. İstanbul, Hatay, İzmir, Bursa, Ankara başta olmak üzere pek çok büyükşehirdeki sonuçlar şimdiden merak konusu olurken, seçimlere 47 gün kala ince oy hesaplamaları da başladı. Uygulanacak seçim stratejileri için artık son viraja girilirken '14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları' her parti ve adayın masasında açık bulunuyor.

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Peki 14 Mayıs'taki seçimlerde hangi parti hangi ilde ne kadar oy almıştı? Son seçimlerde il il en çok oy alan iki partiyi sizler için derledik;


Keşfet

ADANA

ADANA

AK PARTİ - %30,84

CHP - %28,63

ADIYAMAN

ADIYAMAN

AK PARTİ - %52,33

CHP - %18,75

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

AK PARTİ - %44,17

CHP - %18,79

AĞRI

AĞRI

YEŞİL SOL - %54,46

AK PARTİ - %25,37

AKSARAY

AKSARAY

AK PARTİ - %44,13

İYİ PARTİ - %24,69

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Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Yerel seçim
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