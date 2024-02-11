Gökhan Zan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! Sürpriz gelişmeyi açıkladı, parti ise...

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, 27 Aralık 2023'te "Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyerek İYİ Parti'den ayrılmıştı.

"TÜRK MİLLETİ NEREDE GÖRMEK İSTERSE BEN ORDAYIM"

Yerel seçimler öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım" yanıtını vermişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLDU

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Zan'ın yarın resmi açıklamayı yapacağını ifade eden Akdemir şunları aktardı:

"Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak."





