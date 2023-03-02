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Son dakika haberi: İYİ Parti'den olağanüstü toplantı! Akşener'i kapıda beklediler gelir gelmez bu sloganı attılar

02.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın 'aday' kararı sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor! Millet ittifakı adayını 6 Mart'ta açıklayacak. İYİ Parti cephesinden ise peş peşe flaş paylaşımlar geldi. Paylaşımlardan bazıları silindi. İYİ Parti lideri Akşener, kurmaylarını olağanüstü olarak toplantıya çağırdı. Akşener, genel merkez önünde sloganlarla karşılandı.

Son dakika haberi: İYİ Parti'den olağanüstü toplantı! Akşener'i kapıda beklediler gelir gelmez bu sloganı attılar

Son dakika: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi beklenen bu akşamki toplantı sonrası siyaset gündemi bir anda hareketlendi. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiği ancak İYİ Parti'nin; Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddia edildi.

AKŞENER, KURMAYLARINI TOPLADI

İYİ Parti cephesinden peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki genel merkezde kurmaylarını olağanüstü topladı. Akşener'in söz konusu toplantıda 6'lı masada konuşulanlara dair bilgilendirmede bulunacağı belirtildi.

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Akşener'in genel merkeze geldiği sırada ise dikkat çeken anlar yaşandı.

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SLOGANLARLA KARŞILADI: "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER"

Bir grup partili Akşener'i sloganlarla karşıladı. Atılan "Milletin umudu Meral Akşener" sloganı dikkat çekti.

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"BİZ DAHA KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA TAMAM DEMEDİK"

CNN Türk ekranlarında İYİ Parti kurmaylarının basın mensuplarıyla konuşmalarını paylaşan Gazeteci Hande Fırat; 'Biz daha Kemal Bey'in adaylığına tamam demedik. Sayın Akşener bize danışıp karar vereceğini söylemişti. Şimdi istişare yapacağız' sohbetinin yaşandığını belirtti.

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