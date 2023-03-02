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  4. 6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

02.03.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6'lı masanın toplantısı sonrasında 'adaylık' anlaşmazlığı yaşandığı iddia edildi. Toplantı sonrası İYİ Parti'den peş peşe gelen açıklamalar kafa karıştırırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyordu. 6'lı masanın bugün yapılan 12'inci toplantısı sonrasında adayın pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

İYİ PARTİLİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündeme geldiği toplantı sonrasında İYİ Parti'den peş peşe gelen açıklamalar kafa karıştırdı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, paylaştığı "Millet beşten büyüktür" tweetini kısa süre içinde sildi. İYİ Partili Öztürk ise yaptığı paylaşımda "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdi.

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İNCE'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. İnce paylaşımında "Bu iktidardan da, bu muhalefetten de kurtulacağız. Biraz sabır..." ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce Millet İttifakı Memleket Partisi

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