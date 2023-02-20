SON DAKİKA | Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama, yeni deprem için orayı işaret etti

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Defne, 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Samandağ olarak açıkladı. Depremler bölgede paniğe yol açarken uzman isimler canlı yayında meydana gelen depremleri değerlendirdi. "Adana bölgesinde bir stres transferi olabileceğini düşünüyoruz. Bir de Kıbrıs'ta, özellikle kuzeyi ve güney kısmında stres transferi olabilir" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Kıbrıs'ta bir deprem olursa yakın zamanda yer bilimciler olarak bizim için sürpriz olmaz" açıklamasını yaptı. "Bu tetiklenen bir deprem, artçı değil" diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Antakya Samandağ arasında bu büyüklükte bir deprem daha beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür şunları aktardı:

"BİZİM BEKLEDİĞİMİZ BİR DEPREMDİ"

"Hatırlarsanız; depremlerden sonra ben ve Celal Şengör, Hatay ve Adana havzasına dikkat etmek lazım, oralarda kırılmamış kimi faylar yüklenmiş olabilir diye uyardık. Halk korku içinde, anlayabiliyorum. Hatay'da evlere çok girmemişlerdi, biz söyledik diye. Oralarda stres transferi söz konusu olabilir. Bizim beklediğimiz bir depremdi. Maraş depremlerinin bir anlamda Hatay'a stres transfer etmesi sonucu gelişmiş olan bir depremdi. Ölüdeniz fayı da bizim sınırlarımız içerisinde büyük ölçüde kırıldı ve enerjisini boşalttı.

"ADANA HAVZASI VE KIBRIS'TAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Bizim endişe ettiğimiz alan olarak Adana havzası kaldı. Kıbrıs'tan da endişe ediyoruz, Maraş depremi sonucu. Kıbrıslılarla da konuştuk ve uyardık. Öngörü olarak söyledik. Bu deprem sözün özü, bizim ve birçok yer bilimcinin söylediği Maraş depremlerinin sonucu olan kırılmamış bir faydır. Ben artık Hatay'da daha büyük bir deprem olacağını sanmıyorum. Bu zaten 6.4, çok küçük sayılmaz.

"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAZ"

Adana bölgesinde bir stres transferi olabileceğini düşünüyoruz. Bir de Kıbrıs'ta, özellikle kuzeyi ve güney kısmında stres transferi olabilir. Levha, Kıbrıs'ın altına dalıyor. Kıbrıs yayı dediğimiz bir yay var. Maraş depremleri, peş peşe olan büyük depremler. Bu depremler; kimi araştırmacılara göre 4, kimisine göre 7 metre olarak Anadolu'nun Güney'e kaydığı söyleniyor. Kıbrıs'ta bir deprem olursa yakın zamanda yer bilimciler olarak bizim için sürpriz olmaz.

OKAN TÜYSÜZ: BU TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI DEĞİL

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları ifade etti:

"Bu tetiklenen bir deprem, artçı değil. Amanos segmenti dediğimiz Kahramanmaraş/Türkoğlu'ndan başlayan fay, Antakya'nın içerisine kadar kırılmıştı. Şimdi Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir deprem beklentisi var. Bunun üzerinde gelişen depremin de 6.4 büyüklüğünde verildiğini görüyoruz. Özellikle bölgedeki hasar görmüş yapıların hasar seviyesinin artmış olma ihtimali yüksek.

Göksun'un Savrun fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler değişti. 6 Şubat'ta olan depremin kuzey ucu olan Bingöl/Palu çevresinde dikkatli olmak gerekiyor.

"ANTAKYA-SAMANDAĞ ARASINDA BU BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM DAHA BEKLENEBİLİR"

Bunun bir yüzey kırığı yaratıp, yaratmadığına bakmamız lazım. 6.4, yüzeye çıkan ve yüzeyde kırık yaratan bir faydır. Antakya Samandağ arasında bu büyüklükte bir deprem daha beklenebilir. Orada bulunan fayın boyu, denizin içerisine doğru oldukça devamlıdır. Benzeri depremleri birkaç defa daha görme ihtimalimiz var."

“HATAY HALA ANA DEPREMİNİ YAŞAMAMIŞ OLABİLİR”

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal da Hatay’daki depremlerin ardından yaptığı ilk yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

"Olabiliyor işte tehlikenin varlığını sürekli vurguladık. Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir. Bu Kahramanmaraş depremi Pazarcık üst deprem, Hatay’a doğru yaklaştı Kırıkhan civarına kadar indi ama daha aşağıda kırılacak çok yer var yarısına yakın kısmı duruyor. Yani aşağıda ve kuzeyde de Malatya fayı, Ovacık fayı ve Bingöl civarında Karlıova arasında başka faylar var dedik."

