Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı “hak ihlali” kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi.
Kararın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu.
Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.
Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.
Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi.
Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu’nun ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu. Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.
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