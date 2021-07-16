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Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

16.07.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahkemenin infaz durdurma kararının TBMM'de okunmasıyla yeniden milletvekili oldu. Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu’nun ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı “hak ihlali” kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi.

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YENİDEN MİLLETVEKİLİ

Kararın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

AYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildiAYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildi

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildiHDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi

AYM KARARIYLA MECLİS'E DÖNEN İKİNCİ İSİM

Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu’nun ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu. Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Halkların Demokratik Partisi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HAK, HUKUK, ADALET
pkk ile işbirliği yapan hükümetimiz bir daha akpartiye mhp ye oy yok yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik türkiye
seçim yaklaşıyor mecbur iyi bir adım aymak zorunda hdp den yoksa oy alamaz sayın cumhurbaşkanı ama güzel gündem değiştirdi

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