Son Dakika: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Bu gelişme sonrası HDP'nin Meclis'teki koltuk sayısı 55'e düştü. Öte yandan karar sonrası HDP sıralarında protestolar başlarken, Gergerlioğlu önceki açıklamasında 'direneceğini' belirtmişti.

GERGERLİOĞLU: MECLİS'İ TERK ETMEYECEĞİM

Karar öncesi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gergerlioğlu; milletin iradesinin yok sayıldığını belirtirken, buna izin vermeyeceğini söylemişti.

Sadece bir haberi paylaştığını ve bu nedenle kendisine 2,5 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Gergerlioğlu, haberi yapan yayın kuruluşuna ya da aynı haberi Twitter'dan paylaşan diğer kişilerin ceza almadığını belirterek kararın siyasi olduğunu savunmuştu.

Gergerlioğlu açıklamasında "Nereye varır bilmiyorum ama ben Anayasa Mahkemesi kararı verilene kadar, kendi irademle Meclisi terk etmeyeceğim!" ifadelerini kullanmıştı.



