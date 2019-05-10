Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu. Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

(AA)

