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Son dakika: İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama!

09.11.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, avlanmaya çıkan Ahmet Mollaoğlu 2 adlı balıkçı teknesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, teknenin altında ise delik açıldı. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.

Son dakika: İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama!

İğneda Limanı'ndan Karadeniz'e balık avına açılan Ahmet Mollaoğlu 2 teknesinde patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmayan patlamada teknenin ön kısmının altında delik açıldı. Kıyıdan yaklaşık 6 mil açıkta meydana gelen patlamanın ardından tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı'na çekildi. Patlama üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor. 

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'MOTORDAN MI YOKSA BAŞKA BİR ŞEYDEN Mİ ARAŞTIRILIYOR'

Teknedeki balıkçılar patlamayı çok şiddetli hissettiklerini belirtirken, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, teknenin kıyıya getirildiğini söyledi. Işık, "İlk edindiğim bilgiye göre teknenin motor kısmında bir patlama meydana gelmiş. Motordan mı yoksa başka bir şeyden mi araştırılıyor" dedi. (DHA)

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