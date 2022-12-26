Kılıçdaroğlu Erdoğan'a "Derhal" diyerek çağrıda bulundu! Gündem yaratacak 'Seçime girmeyebilir' iddiası... "Akşener'le sorunumuz yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki birçok konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnternet gazetecilerinin temsilcilerinin sorularını yanıtlandıran Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin "Altılı Masa’da cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek, oylama nasıl olacak, bunları hiç konuşmadık" ifadelerini kullandı. "Önceden belirlersek her birimiz ayrı şeyi söyleyebiliriz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu Erdoğan’ın eline koz vermek. Erdoğan bunun için sıkıştırıyor" sözleriyle devam etti.

AKŞENER'LE GERGİNLİK VAR MI? "NİYE GÖRÜŞMEYELİM"

Kılıçdaroğlu'nun son günlerde özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çevresinde yaşanan gelişmelerle beraber İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddiaları öne sürülmüştü. Konuyla ilgili yöneltilen soru ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şu şekilde oldu:

Herhangi bir sorunumuz yok. Niye görüşmeyelim. Kavga etmedik ki ayrılalım. Görüşüyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok.

"KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK İÇİN TAKVİM VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu 5 Ocak'ta gerçekleşecek 6'lı masa toplantısıyla ilgili "Takvimi belirleme konusunda, hükümet programını kabul ettikten sonra programının kamuoyu ile nasıl paylaşacağını belirleyeceğiz ve onun için bir takvim vereceğiz. O takvimde yine büyük bir olasılıkla yine altı lider bir araya geleceğiz. İktidar olduğumuzda bunları hayata geçireceğiz diye kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

CHP lideri, adaylıkla ilgili ayrıca "Diğer liderler bir CHP’liyi ya da başkasını aday olarak gösterilsin hiç tartışılmadı. Bu konu 6’lı masada hiç görüşülmedi. Kamuoyunda tartışılabilir" mesajını verdi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: İSTANBUL'DA DERHAL SEÇİME GİDELİM!

Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı ve İBB'de terör soruşturmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum. Eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan, kurşun askerlerini geri çek. Yani etkilediğin yargıcından bürokratına kadar hepsini bir sefer geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Madem diyor, ‘ben bunları yapabilirim’ sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapabiliyorsun. Ama millet bunun doğru olmadığını biliyor ve görüyor.

Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey’in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklare etmeye çalışıyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan. En güçlü irade milletin iradesidir o zaman gidelim milletin iradesine hemen seçimi yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel. Aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye Başkanlığı lehine. Hala göreve başlatmıyorlar. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bilirkişi raporuyla ilgili, bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. ‘Niçin böyle bir rapor verdin’ diye. Hukukun askıya alındığı, yargının işlemediği bir dönemdir. Tek güvencemiz milletin iradesidir. Eğer sen de milletin iradesine saygı duyuyorsan gel hemen derhal yerel seçimleri yapalım. Derhal."

CHP lideri, altılı masadan çoklu aday çıkma olasılığına ilişkin "Tek aday mı, çok aday mı sorusuna görüşülmediği için bir şey söylemedim. Her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek lazım, seçimi almak ve bitirmek lazım. Çok da olur. Tartışılabilir. Şu ana kadar 6’lı masada böyle bir tartışma hiç olmadı. Gündeme de gelmedi. Şimdi çoklu adaya hiç olmaz dersem diğerlerine ipotek koymuş olacağım. Özgürce tartışacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

2023 seçimlerine dair değerlendirmelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Seçime girmeyebilir. Diyebilir ki ‘Girecektim ama YSK’dan arzu ettiği kararı çıkarabilir" iddiasını ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"İstanbul sonuçlarını böyle yaptık ve asıl başarıyı orada elde ettik. Çünkü biz YSK’ya güvenmiyoruz. Malum İstanbul seçimlerde yayını kestiler, açıklamadılar. Ama bizim elimizde bütün tutanakların fotoğrafları vardı. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar biz seçimin sonucunu önceden biliyorduk. Cumhurbaşkanlığını kazanıp, Meclis’te Altılı Masa çoğunluk sağlamazsa, bütün seçenekler düşünülüyor ama biz şundan yüzde yüz eminiz. Hem cumhurbaşkanlığını hem de parlamentonun çoğunluğunu alacağız. Bütün seçeneklere bakıyoruz ve görüyoruz. Erdoğan da görüyor. Parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini. Onun bütün hedefi cumhurbaşkanlığı ama onu da kaybedecek. Ben Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğine dair inancı güçlenirse Erdoğan seçime bile girmeyebilir. Diyebilir ki ‘Girecektim' ama YSK’dan arzu ettiği kararı çıkarabilir."

"SEÇİMİ KAYBETMEK İSTEMEZ"

Bunu biraz açar mısınız? Burada ne sizin ne de diğer muhalefet partilerinin Erdoğan tekrar mağduriyet oynamasın diye anayasaya göre seçilip seçilemeyeceği konusunu gündeme getirmediğinizi ifade ettiniz, biliyoruz. Böyle bir ihtimali mi görüyorsunuz?

"Seçim kaybetmek istemez. Seçimi kaybettiğini anladığı an ‘Ben seçime girecektim ama YSK izin vermedi’ diyecek. Ama halk mağduriyet yaratamayacak çünkü YSK onun emrinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes Erdoğan’ın hangi hakimin hangi kararı vereceğini gayet de iyi bilir. Arzu ettiği zaman o hakim arzu ettiği kararı vermiyorsa onu başka bir yere sürer yerine yeni bir karar alabilir."

Bunu sizde aday sürecinin öncesinde mi?

"Adaylık sürecinin öncesinde. Bakacak, görecek. Yüzde yüz kaybettiğini gördüğü takdirde aday olmayacaktır. Bunu yakın çevresi de dillendiriyor sadece ben değil."

CHP'nin anket çalışması olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim de abone olduklarımız var. Özel olarak yapılan bazı anketler ve bize sunuş yapmak istiyorlar. Biz kabul ediyoruz onları bize sunuşlarını yapıyorlar. Millet İttifakı’nın başarısı konusunda hiçbir sorunumuz yok. 6 lider beraber olduğumuz sürece bir sorun yok" dedi.

