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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan İBB hamlesi! Hazırlanan rapor Başsavcılığa teslim edildi

22.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir İBB hamlesi geldi. Bakanlık tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan İBB hamlesi! Hazırlanan rapor Başsavcılığa teslim edildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili flaş bir hamle gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da önemli bir açıklama yaptı. Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"TEVDİ RAPORU TESLİM EDİLMİŞTİR"

Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi. (DHA/AA)

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