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  4. Son Dakika: Irak'ta Sadr yanlısı bir grup beton bariyerleri aşarak Meclis binasını bastı

Son Dakika: Irak'ta Sadr yanlısı bir grup beton bariyerleri aşarak Meclis binasını bastı

27.07.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi. İşte son dakika gelişmesinin dteayları...

Son Dakika: Irak'ta Sadr yanlısı bir grup beton bariyerleri aşarak Meclis binasını bastı

Son dakika haberi: İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

MECLİS BİNASINI BASTILAR

Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak baskın meclis
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