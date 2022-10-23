Son Dakika: İstanbul'un kritik ilçelerinde son durum! Ankette dikkat çeken iki detay: İYİ Parti ve Sarıgül...

Son dakika: 2023 seçimlerine doğru siyaset gündeminde hareketlilik sürerken seçim anketleri de gelmeye devam ediyor. Araştırma şirketleri cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 aydan az bir süre kala anket çalışmalarını hızlandırdı. ORC Araştırma da son olarak İstanbul'da gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli'de gerçekleştirilen ekim ayı anketinde vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında özellikle bir partinin 4 ilçede de oy oranlarındaki oranlarındaki artış dikkat çekti. Dikkatlerden kaçmayan bir başka detay ise Mustafa Sarıgül oldu. İşte anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, DEVA Partisi, TDP, YRP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Memleket Partisi'nin oy oranları...

ÜSKÜDAR

ORC Araştırma tarafından 16-19 Ekim tarihleri arasında Üsküdar'da yapılan seçim anketinde 1180 kişi ile görüşüldü. Anket sonuçlarında ilk sırada yüzde 31,7 ile AK Parti, ikinci sırada yüzde 29,8 ile CHP ve üçüncü sırada yüzde 18,1 ile İYİ Parti yer aldı. Sonuçlara göre İYİ Parti'nin oy oranını 2018 seçim sonucuna kıyasla 8.2 puan artırması dikkat çekti.

AVCILAR

17-20 Ekim tarihleri arasında Avcılar'da yapılan seçim anketinde 1050 kişi ile görüşüldü. Anket sonuçlarında ilk sırada yüzde 34,3 ile CHP, ikinci sırada yüzde 27,2 ile AK Parti ve üçüncü sırada yüzde 15,5 ile İYİ Parti yer aldı. Sonuçlar doğrultusunda; İYİ Parti'nin oy oranında 2018 seçimine göre 7.1 puan artış olduğu görüldü.

BAHÇELİEVLER

16-18 Ekim tarihleri arasında Bahçelievler'de yapılan seçim anketinde 1210 kişi ile görüşüldü. Anket sonuçlarında ilk sırada yüzde 31,7 ile AK Parti, ikinci sırada yüzde 26,3 ile CHP ve üçüncü sırada yüzde 15,7 ile İYİ Parti yer aldı. Sonuçlara göre bu ilçede İYİ Parti'nin oy oranını 7.5 puan, CHP'nin ise 2.5 puan artırdığı kaydedildi.

ŞİŞLİ

17-19 Ekim tarihleri arasında Şişli'de yapılan seçim anketinde 1175 kişi ile görüşüldü. Anket sonuçlarında ilk sırada yüzde 34,1 ile CHP, ikinci sırada yüzde 18,1 ile AK Parti ve üçüncü sırada yüzde 15,2 ile Türkiye Değişim Partisi yer aldı. Bu ilçede yüzde 12,6 oy oranıyla 5. sırada yer alan İYİ Parti'nin 2018 yılına göre oy oranını 4.5 puan artırdığı dikkatlerden kaçmadı.



