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Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanma açıklaması

29.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara 'KESİNLİKLE' işlem yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanma açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında kentte uygulanacak 17 günlük tam kapanmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

Kıymetli hemşehrilerim tam kapanma döneminde şehir içinde, 21’i Jandarma 284’ü emniyet noktası ve şehir giriş/çıkışlarında, 4'ü ortak, 9’u jandarma, 17’si Emniyet olmak üzere toplam 335 noktada 408 jandarmamız ve 2905 polisimiz sürekli görev yapacak.

Denetimlerimiz tam kapanma döneminde karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edecek 6 Sahil Güvenlik unsurumuz
54 personel ile 7 gün 24 saat görevinin başında olacak.

Bugün başlayacak tam kapanmada 1783 jandarma, 17254 polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 19 bin 164 personelimiz sürekli görev başında olacaktır.

Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara 'KESİNLİKLE' işlem yapılacaktır.

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