Son dakika: İstifasıyla gündem olmuştu, Fakıbaba İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Akşener taktı

Son dakika haberi: Siyasette istifaların ve partiler arasında geçişlerin dikkat çektiği döneme AK Parti'den ve Şanlıurfa milletvekilliğinden istifasıyla damgasını vuran, daha sonra İYİ Parti'ye katılacağını açıklayan Fakıbaba, bugün İYİ Parti kadrosundaki yerini aldı.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Fakıbaba'ya rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısında Meral Akşener taktı. Fakıbaba daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi.

AKŞENER'E: BENİ ONURLANDIRDI

İşte Fakıbaba'nın konuşmasından satır başları:

Aranızda bulunmakta büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak siyasete ilk kez başlıyor gibi kendimi heyecanlı hissediyorum. Değerli milletimize sevgilerimi arz ediyorum.

Bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Sayın Genel Başkanım; gelirin tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişilere menfaatlere uyarlanan değil herkese eşit davranılan bir hukuk ve adalet sisteminin olduğu ve hatta en önemlisi kutuplaşan toplum yerine birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum.

"ZAMANI GELMİŞTİR"

Şimdi her şeyi iyi yapmanın hatta çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir. Nazik davetiyle beni onurlandıran sayın genel başkanıma şükranlarımı arz ediyorum.