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  4. İstifası siyasetin gündemine damgasını vurmuştu! AK Partili Beyazgül'den 'Fakıbaba' iddiası: "Türkiye'de en çok arsa satan belediye başkanıdır"

İstifası siyasetin gündemine damgasını vurmuştu! AK Partili Beyazgül'den 'Fakıbaba' iddiası: "Türkiye'de en çok arsa satan belediye başkanıdır"

25.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette istifaların, partiler arası geçişlerin sıklaştığı son dönemde en dikkat çeken gelişmelerden biri de Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etmesi oldu. Öyle ki, Fakıbaba'nın geniş yankı uyandıran bu hamlesi tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmalardan birinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Fakıbaba'yla ilgili çarpıcı bir 'arsa satışı' iddiası ortaya attı. Beyazgül, Fakıbaba'nın yıllarca toplantılara katılmadığını da öne sürdü.

İstifası siyasetin gündemine damgasını vurmuştu! AK Partili Beyazgül'den 'Fakıbaba' iddiası: "Türkiye'de en çok arsa satan belediye başkanıdır"

Belediye Başkanı Beyazgül'den canlı yayında ses getirecek açıklamalar geldi. Fakıbaba'nın 'arsa satışı' iddiasına "Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor" yanıtını veren Beyazgül, Fakıbaba'nın "Türkiye'de en fazla arsa satan belediye başkanı" olduğunu ileri sürdü. Kendisi hakkındaki "liyakat" iddiasına da yanıt veren Beyazgül, Fakıbaba'nın neden istifa ettiğiyle ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

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Zeynel Abidin Beyazgül

"HİÇBİR PROJEDE ÖNDERLİĞİMİZİ YAPMADI"

Fakıbaba'nın partisinden ve Şanlıurfa milletvekilliğinden istifasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gündeme ilişkin değerlendirmelerini tv100 canlı yayınında paylaştı.

Beyazgül, Fakıbaba'nın 4 yıl boyunca toplantıların hiçbirine katılmadığını öne sürerken “Hiçbir projede önderliğimizi yapmadı. Hiçbir sıkıntımızın içerisinde olmadı” ifadelerini kullandı.

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FAKIBABA'NIN "ARSALARI SATMAK YERİNE KONUT YAPSANIZ" PAYLAŞIMI

Fakıbaba'nın Twitter'dan Beyazgül'e seslenerek "Her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, Belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?" şeklindeki paylaşımıyla ilgili ise Beyazgül şu açıklamada bulundu:

"BİZ SATMADIK, TÜRKİYE'DE EN ÇOK O SATMIŞTIR"

"Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor. Fakıbaba yüzlerce arsa sattı ve Türkiye’de en fazla arsa satan belediye başkanıdır. Muhakkak belediye hizmetlerine harcamıştır. ‘Milletvekilleri benim işlerime karışmasın’ diyordu, hal böyle olunca kendisi niye karışıyor?"

İSTİFA SÖZLERİ: HALK ANLAMADI

Fakıbaba’nın Şanlıurfa’da eski popülaritesi olup olmadığı yollu soruya ise Beyazgül "Ben yok diyorum. Ne oldu da istifa edildi? Halk bunu anlamış değil" sözleriyle yanıt verdi.

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