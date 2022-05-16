SON DAKİKA | İsveç'ten NATO kararı! Resmen açıklandı

Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı. Andersson, bir yıldan kısa bir süre içerisinde NATO’ya üyeliğin tamamlanmasını beklediklerini de duyurdu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamasının ardından Rusya ve Türkiye art arda bu üyeliklere karşı olduğunu belirtirken açıklamalar peş peşe geldi.

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! GÖZDAĞI VERDİ

Sınırlarında NATO üyesi ülkelerin bulunmasını istemeyen Rusya lideri Putin, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün televizyonda yayınlanan zirve toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını bir tehdit olarak görmediğini, ancak orada askeri altyapı konuşlandırılmasının Moskova'dan bir yanıtı tetikleyebileceğini söyledi.

Putin, "Finlandiya ve İsveç'le bir derdimiz yok fakat kendi bölgelerindeki askeri altyapının genişlemesi, Moskova'dan bir reaksiyona sebebiyet olabilir" dedi.

İSVEÇ, NATO KARARINI RESMEN DUYURDU

Bu sözlere aldırış etmeyen İsveç ise açıklamadan saatler sonra resmen NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Finlandiya'dan birkaç gün sonra resmi duyuruyu yapan İsveç Başbakanı Andersson, "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

