SON DAKİKA| İsveç ve Finlandiya'dan flaş karar! FETÖ ve PKK üyesi teröristleri Türkiye'ye iade etmeyecekler

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında İsveç ve Finlandiya'dan NATO hamlesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın kararıyla ilgili olarak olumlu düşünmediklerini, bunun gerekçesi olarak terör örgütü PKK'ya verdikleri desteği öne sürmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli" açıklamasını yapmıştı.

İADE ETMEYECEKLER

Bu gelişmelerin ardından İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ ve PKK üyesi toplam 33 teröristi Türkiye'ye iade etmeyeceğini bildirdi.



