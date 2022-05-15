SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Endişelerimiz gayet meşrudur

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında devam savaş sonrasında Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılma konusunda yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda hakkında yaptığı açıklamada olumlu düşünmediklerini belirterek gerekçe olarak terör örgütü PKK'ya verilen desteği göstermişti.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

"NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği ile ilgili olarak "NATO'nun açık kapı politikasını açık bir şekilde destekliyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin terör örgütü PKK mensubu kişilerle yaptığı görüşmeler ve İsveç'in silah yardımı yaptığını müttefik üyelerine anlattık. Bu iki ülkenin savunma sanayii konusunda Türkiye'ye kısıtlaması devam ediyor. NATO'ya üye olacak bu ülkelerin NATO üyesi ülkeye bu tavrı kabul edilemez. Bizim endişelerimiz gayet meşrudur ve endişelerimiz ortadadır" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Dün akşam çalışma yemeğinden gayri resmi şekilde NATO'nun genişlemesi konuşuldu. Toplantıya İsveç ve Finlandiya bakanları davet edildi. Türkiye olarak bu konudaki tutumumuzu net bir şekilde belirttik. NATO'nun açık kapı politikasını açık bir şekilde destekliyoruz. Burada müttefiklik dayanışması çok önemlidir. Bu iki ülkenin olası üyeliğine karşı Türkiye'nin görüşünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cuma günü paylaşmıştır. Biz de bu durumun gerekçesini burada anlattık. Bu iki ülkenin terör örgütü PKK mensubu kişilerle yaptığı görüşmeler ve İsveç'in silah yardımı yaptığını müttefik üyelerine anlattık. Bu iki ülkenin savunma sanayii konusunda Türkiye'ye kısıtlaması devam ediyor. NATO'ya üye olacak bu ülkelerin NATO üyesi ülkeye bu tavrı kabul edilemez. Bizim endişelerimiz gayet meşrudur ve endişelerimiz ortadadır. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz."

