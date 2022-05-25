Son dakika: İsveç ve Finlandiya heyetleri ile Külliye'de yapılan NATO görüşmesi sona erdi

Son dakika: İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye’nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler bugün Türkiye’ye geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. İlk görüşme Finlandiya ile sonra da İsveç heyeti ile ikili görüşme yapıldı. İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşmeye geçildiği öğrenildi.

Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ederken İsveç heyetinden İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetinden ise Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara görüşmelere başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

SÜREÇ BAŞLADI

NATO'ya katılma süreci resmen başlayan İsveç ve Finlandiya'ya olumlu mesajlar gelmiş, sürecin kısa süreceği yönünde sinyal verilmişti. Türkiye'den ise iki ülkenin NATO'ya katılmasına tepki gösterilmişti.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise özellikle İsveç'e sert tepki göstermiş, "terör yuvası" olarak nitelendirmişti. Erdoğan heyetlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili ise "Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" diyerek Türkiye'nin konumunu belirtmişti.

