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Son dakika: İYİ Parti'nin altılı masa çıkışı sonrası... AK Parti'nin önemli ismi Yazıcı herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! 'Gönlümüz açık'

03.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasından sonra son dakika haberleri peş peşe geliyor. BBP lideri Mustafa Destici'nin Akşener sözleri sonrası bu kez bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İYİ Parti ile ilgili soruya 'Önümüzdeki günlerde ilginç şeyler göreceğiz. Bizim kapımız da gönlümüz de herkese açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız' dedi. Bu açıklamalar sonrası siyaset sahnesinde yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi.

Son dakika: İYİ Parti'nin altılı masa çıkışı sonrası... AK Parti'nin önemli ismi Yazıcı herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! 'Gönlümüz açık'

Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Millet İttifakı'nın toplantısının ardından gözler İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çevrilmişti. Akşener, kameraların karşısına geçip çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Akşener'in konuşmasının yankıları sürerken BBP lideri Mustafa Destici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici'nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan da çarpıcı sözler geldi.

"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Akşener'in açıklamaları sonrası önemli ifadeler kullandı. Yazıcı "Dünya lideri Erdoğan ile yarışmak kolay bir iş mi? Hepsi birlikte tarih oluyor. Biz kendimize bakıyoruz. Cumhur ittifakı siyasi partilerin ittifak uygulamaları açısından örnek teşkil ediyor. Düzeni mevcut. İttifak kültürü önemli bir şey." şeklinde konuştu.

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"BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Yazıcı kendisine yöneltilen "İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları yeni bir sayfa aralar mı?" sorusuna ise "Bizim kapımız herkese açık. Biz Türkiye'yi ileri taşıma hedefindeyiz. Herkese gönlümüz açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız." yanıtını verdi.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.

Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti." diye konuştu.

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"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLİKTE HAREKET EDERSE..."

Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Meral Akşener Mustafa Destici

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