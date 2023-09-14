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  4. SON DAKİKA| İYİ Parti'nin yerel seçim kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum! 'Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti'

SON DAKİKA| İYİ Parti'nin yerel seçim kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum! 'Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti'

14.09.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| İYİ Parti'nin yerel seçim kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum! 'Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti'

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" dedi.

Özgür Özel’in adaylığına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...

İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! "81 il ve ilçelerinde..." İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! "81 il ve ilçelerinde..."

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